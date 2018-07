Venezia 75, l’atteso debutto alla regia di Bradley Cooper con A Star is Born

ROMA – Stelle del cinema, red carpet, film in anteprima, fotografi e mondanità. Sono questi gli ingredienti della 75esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, che si terrà dal 29 agosto all’8 settembre al Lido di Venezia.

Diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale di Venezia presieduta da Paolo Baratta, alla kermesse veneta sarà presentato nella sezione fuori Concorso, A Star is Born, l’atteso debutto alla regia del quattro volte candidato agli Oscar Bradley Cooper. Interpretato dallo stesso Cooper e da Lady Gaga nel suo primo ruolo da protagonista, l’anteprima mondiale del film si terrà venerdì 31 agosto in Sala Grande al Palazzo del Cinema. A Star is Born sarà nei cinema dal prossimo 5 ottobre con Warner Bros. Pictures, in associazione con Live Nation Productions e Metro Goldwyn Mayer Pictures. Il cast include anche Andrew Dice Clay, Dave Chappelle e Sam Elliott.

La pellicola, anche co-sceneggiata e prodotta dall’attore statunitense, racconta la storia di una relazione amorosa tormentata: quella tra Jackson Maine (interpretato da Cooper) e Ally (interpretata da Gaga). Lui è un musicista di successo, lei un’artista squattrinata che ha chiuso nel suo cassetto il suo sogno di diventare una grande cantante. A convincerla a tornare sotto i riflettori è Jack. Ally inizia ad avere successo, ma la loro relazione inizia a perdere colpi a causa della battaglia che Jack conduce contro i suoi demoni interiori.

Ad accompagnare l’amore e il tormento dei protagonisti, sono le canzoni originali eseguite dal vivo nel film da Cooper e Lady Gaga, scritte da loro in collaborazione con altri artisti del calibro di Lukas Nelson, Jason Isbell e Mark Ronson.