Split e Unbreakable si incontrano in Glass, il nuovo thriller di M. Night Shyamalan

Il celebre regista M. Night Shyamalan porta sul grande schermo Glass, un esplosivo action thriller che arriverà nelle sale italiane il 17 gennaio 2019, distribuito da The Walt Disney Company Italia.



Scritto, diretto e prodotto da Shyamalan, il film riunirà le storie di due dei suoi straordinari lungometraggi originali, ovvero Unbreakable – Il Predestinato (2000) e Split (2016).

Direttamente da Unbreakable – Il Predestinato, Bruce Willis torna a interpretare David Dunn e Samuel L. Jackson riprende il ruolo di Elijah Price, noto anche con lo pseudonimo de “l’Uomo di Vetro”.



A loro si uniscono i protagonisti di Split: James McAvoy interpreta nuovamente Kevin Wendell Crumb e le personalità multiple che risiedono dentro di lui, mentre Anya Taylor-Joy interpreta ancora una volta Casey Cooke, l’unica prigioniera ad essere sopravvissuta all’incontro con la Bestia.

Ambientato dopo la fine di Split, il nuovo lungometraggio Glass vede Dunn all’inseguimento dell’identità sovrumana di Crumb, ovvero la Bestia, in un susseguirsi di incontri sempre più pericolosi, mentre Price emerge dall’ombra, in possesso di segreti decisivi per entrambi gli uomini.