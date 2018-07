Non cedere alla tentazione: la Ferrero non regala nessun barattolo di Nutella

ROMA – La Nutella è buona con tutto: con il pane, con i biscotti, con il pandoro, con le fette biscottate, con la pizza ma non con Whatsapp. Ecco la truffa che sta girando in queste ore sull’app di messaggistica istantanea.

“Nutella sta regalando un barattolo da 5 kg a 500 famiglie per celebrare il 54esimo anniversario“. Questo è il messaggio che sta circolando nelle chat di Whatsapp di moltissimi utenti.

Il profilo WhatsApp in questione potrebbe sembrare ufficiale: come immagine del profilo infatti c’è il marchio della Nutella e oltre al messaggio, arriverà in allegato un link che NON va assolutamente cliccato, altrimenti gli autori della truffa entreranno in possesso dei dati dell’utente.