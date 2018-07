Dai talent show al Festival di Sanremo: Lele torna sulla scena musicale con Giungla

ROMA – Dopo una lunga assenza dalla scena musicale, Lele, al secolo Raffaele Esposito, torna con Giungla. Uscito il 15 giugno, il nuovo singolo, che anticipa il suo prossimo album, parla “della discriminazione territoriale – ha raccontato il cantautore ai microfoni di Diregiovani – Il pezzo parte da Napoli è dei napoletani, ma si estende a tutto il sud”.

Dai talent show al Festival di Sanremo

Arriva un giorno in cui un artista decide di puntare tutto sulla propria passione, nel caso di Lele sulla musica.

Nel 2015 vola verso Milano per The Voice of Italy con una valigia piena di sogni, di ambizioni e di quella voglia irrefrenabile di farcela. La sua avventura nel team di J-Ax termina al secondolive show, in cui il cantautore viene eliminato.

Il verbo “mollare” non esiste nel vocabolario di Lele. Nel 2016 infatti partecipa alla 15esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il suo talento l’ha portato fino alla finale del programma, classificandosi quarto dietro i cantanti Sergio Sylvestre ed Elodie e il ballerino Gabriele Esposito. Con la finale del talent show di Canale 5 arriva il suo primo album, Costruire.

Nel percorso di Lele c’è spazio anche per Sanremo: nel 2016 partecipa a Sarà Sanremo, che lo porta dritto verso il suggestivo palco dell’Ariston per l’edizione 2017 del Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte, vincendo con il brano Ora mai.

Per il cantautore arriva un altro disco, Costruire 2.0: una riedizione del suo album di debutto.

Oggi Lele è pronto a tornare con il suo prossimo disco. La data di uscita è ancora un mistero, l’unico indizio del nuovo progetto musicale è Giungla.