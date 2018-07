Ariana Grande prepara una docu-serie sul Dangerous Woman Tour

ROMA – Ariana Grande tornerà sulla scena musicale il prossimo 17 agosto, con il suo quarto album di studio Sweetener. Il disco, però, non è l’unico regalo in programma per i fan. La cantante, futura sposa di Pete Davidson, ha annunciato anche l’uscita di una docu-serie sul suo Dangerous Woman Tour.

“Non è un film ma una docu-serie! Ci sono episodi”, ha scritto Ariana su Twitter. Il progetto è ancora in corso di lavorazione. Top secret dove saranno mandati in onda gli episodi e soprattutto quando. L’interprete di No tears left to cry non ha voluto rivelare di più. I rumors su un possibile film/documentario circolavano già dall’anno scorso quando Ariana ha cominciato a pubblicare video del suo tour sui social.

Il Dangerous Woman Tour è iniziato il 3 febbraio 2017 a Phoenix e si è concluso il 21 settembre 2017 a Hong Kong, Il 22 maggio dell’anno scorso, 22 fan sono stati uccisi e 59 feriti nell’attentato di Manchester durante un suo concerto.