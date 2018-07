Paul McCartney ritorna sulle famose strisce ad Abbey Road: fan in delirio

ROMA – Paul McCartney torna sulle famose strisce pedonali di Abbey Road a Londra, rese note dalla cover dell’omonimo album dei Beatles uscito nel 1969 e sede del famoso studio di incisione.

Il cantante ha immortalato il momento con un video postato su Instagram, mandando i fan in delirio.

🎥@maryamccartney #PaulMcCartney #EgyptStation #AbbeyRoad Un post condiviso da Paul McCartney (@paulmccartney) in data: Lug 23, 2018 at 5:23 PDT

L’ex componente del noto gruppo si trova nel Regno Unito per promuovere il suo prossimo album Egypt Station, in uscita il 7 settembre, anticipato dagli estratti di due brani condivisi da McCartney: Come On To Me e I Don’t Know.