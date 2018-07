Disponibile la patch v5.10 di Fortnite: ecco le novità

È stata finalmente rilasciata dalla Epic Games la patch v5.10 di Fortnite, una delle patch più attese in quanto portatrice di tante novità e aggiornamenti.

– Introdotto #Fortnite1st, il compleanno di Fortnite: i giocatori di tutto il mondo sono invitati a portare a termine delle sfide speciali per completare tutti gli oggetti estetici del set compleanno (presto la guida per superare le missioni). Inoltre, per tutti i possessori di qualsiasi pacchetto Fondatore di Salva il Mondo, sono arrivate in regalo due skin ad edizione limitata.



– Per quanto riguarda la modalità a tempo della settimana del Battle Royale, arriverà il 25 luglio “Parco Giochi” con moltissime modifiche e miglioramenti, tra cui la possibilità di gestire le squadre per lavorare insieme o per allenarsi a combattere.

– Un’altra novità è l’introduzione della “Mitraglietta Compatta”, la versione epica e leggendaria della “Mitraglietta” aggiunta con la scorsa patch solo in versione grigia, verde e blu. Dovremmo dire addio però alla “Pistola Pesante”, alle “Doppie Pistole” e alla “Pistola Silenziata”.

Per leggere gli aggiornamenti completi e tutte le correzioni di bug, qui la patch notes ufficiale.