Il Gran Finale di Radio2 Live al Rock in Roma è con Mannarino

Sul palco anche Samuel dei Subsonica per cantare il brano intitolato Ultra Pharum e scritto a quattro mani con il cantautore romano

Roma – È stata un’edizione straordinaria quella di Radio2 Live al Rock in Roma e non poteva che chiudere in bellezza, per l’esattezza con la data romana del tour “Apriti cielo” di Mannarino. L’appuntamento è per domani, 25 luglio, con l’ultima diretta di Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini che, come sempre, dall’Ippodromo delle Capannelle regaleranno agli ascoltatori curiosità dal mondo del backstage, interviste esclusive e commenteranno come ben sanno fare il live canzone dopo canzone. Un vero e proprio finale col botto perché anche per il cantautore romano sarà un ultimo appuntamento live prima di una pausa dedicata a nuovi progetti. Dopo il successo dei due tour che hanno seguito l’uscita dell’album APRITI CIELO, a cui hanno partecipato oltre 150mila persone e che hanno confermato Mannarino come uno dei più importanti cantautori contemporanei, va in scena a casa ‘Apriti Cielo – Il Gran Finale’, un’ultima festa che vedrà l’artista sul palco accompagnato da tutti i suoi musicisti. In scaletta, per la prima volta, ULTRA PHARUM, il brano scritto a 4 mani insieme a Samuel dei Subsonica che salirà sul palco del Rock In Roma per un’esibizione inedita. Con ‘Apriti Cielo’, Mannarino ha raggiunto il 1° posto nella classifica di vendita, la certificazione Oro e il Premio De André.

‘Radio2 Live’ in diretta da ‘Rock in Roma’ è anche in streaming su RaiPlayRadio.it/Radio2, sulla App RaiPlay Radio e con contenuti speciali su tutti i social di @RaiRadio2.

24 luglio 2018

2018-07-24T16:17:23+00:00