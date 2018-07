Nelle News: Venezia 75, ecco gli ospiti più attesi-Gli under 13 non potranno più twittare-The Kolors e J-Ax tornano bambini nel video “Come le onde”-Scoperta acqua liquida su Marte-Ocean’s 8, da oggi al cinema lo spinoff della trilogia

Nuova edizione del Tg Diregiovani

Venezia 75, ecco gli ospiti più attesi

E’ stata presentata a Roma la 75esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, che si terrà dal 29 agosto all’8 settembre al Lido di Venezia. Grande attesa per il film di apertura ‘First Man’ di Damien Chazelle con Ryan Gosling e per ‘A Star is Born’, il debutto alla regia di Bradley Cooper. Nel cast, oltre al regista, la pop star Lady Gaga. Ma tra le stelle internazionali, si fa spazio l’Italia. ‘Sulla mia pelle’, film di Alessio Cremonini con Alessandro Borghi e Jasmine Trinca, aprirà la sezione Orizzonti. Il film, al cinema dal 12 settembre con Lucky Red e su Netflix, ripercorre gli ultimi momenti della vita di Stefano Cucchi.

Gli under 13 non potranno più twittare

Niente più Twitter per gli utenti che hanno meno di 13 anni. Questo divieto deriva dalla volontà da parte della piattaforma di volersi conformare al regolamento generale sulla protezione dei dati dell’Unione europea, entrato in vigore lo scorso maggio. Con questa azione, Twitter ha bloccato i profili di tutti gli utenti che hanno creato il profilo quando avevano meno di 13 anni.

The Kolors e J-Ax tornano bambini nel video “Come le onde”

E’ online il video di “Come Le Onde”, il nuovo singolo di THE KOLORS feat. J-Ax che sta scalando le classifiche di gradimento di questa calda estate ed è già disponibile su tutte le piattaforme digitali. Un’idea originale quella del videoclip, girato interamente a Milano, e che vede protagonisti dei piccoli The Kolors, e un piccolo J-Ax, diretti da The Astronauts.

Scoperta acqua liquida su Marte

Il radar italiano MARSIS ha raccolto le prove della presenza di acqua liquida e salata sotto la superficie di Marte. La temperatura è sicuramente ben al di sotto di 0 gradi C ma i sali agiscono da “antigelo” aiutando a mantenerla allo stato liquido. La clamorosa scoperta arriva dopo anni di ipotesi e ricerche grazie allo strumento italiano Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding, che viaggia a bordo della sonda europea Mars Express. Il nuovo studio costituisce una conferma a ciò che già nel 1976 la sonda Viking della NASA aveva reso evidente: la superficie di Marte un tempo era coperta da mari, laghi e fiumi.

Ocean’s 8, da oggi al cinema lo spinoff della trilogia

Metti 8 donne con un obiettivo in comune e un po’ di pazzia, un gioiello super costoso e l’evento modaiolo dell’anno. Il risultato è Ocean’s 8, la pellicola sequel e spin-off della trilogia di Steven Soderbergh, arriva al cinema da oggi con Warner Bros. Il film racconta la storia di Debbie Ocean, scarcerata dopo 5 anni di galera. I suoi propositi di buona condotta, però, sono solo menzogna. Il dna non mente. Debbie, interpretata da Sandra Bullock, così organizza il colpo del secolo.

