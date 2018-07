Beyoncé mostra i suoi gemellini per la prima volta

ROMA – Erano apparsi in qualche immagine del tour di mamma e papà. Ora i gemellini di Beyoncé e Jay-Z, Rumi e Sir, hanno fatto il loro debutto ufficiale. La star di Single Ladies ha pubblicato sul suo sito alcune immagini della sua vacanza in Italia. Protagonisti assoluti proprio i gemellini che catturano l’attenzione in uno degli scatti più dolci.

Rumi appare sorridente come la mamma, il fratellino, invece, appare più serio. In un altro scatto Rumi è con il papà, mentre guarda il mare. Beyoncé ha posato anche con Blue Ivy, la primogenita. Entrambe in rosa sullo yacht.

Scatti personali che mostrano la famiglia al completo per la prima volta.