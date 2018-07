Game of Thrones, l’ultima stagione andrà in onda nella prima metà del 2019

ROMA – Ora c’è la data. Game of Thrones 8 andrà in onda nella prima metà del 2019. Secondo indiscrezioni sarebbe aprile, nello specifico, il mese prescelto per chiudere la storia che ha appassionato tantissimi fan in giro per il mondo. Le riprese si sono appena concluse e i nuovi episodi sono in fase di montaggio. Come annunciato, saranno sei episodi da circa 60 minuti ciascuno. Sarebbero, al momento, esclusi episodi più lunghi.

Sempre nel 2019 dovrebbero iniziare le riprese del prequel di Game of Thrones e non il prossimo ottobre come si vociferava. Si tratterà, in ogni caso, di una serie di episodi per raccontare gli eventi antecedenti a quelli della storia principale. Sullo schermo il passaggio da un’epoca d’oro alla fase più oscura di Game of Thrones. Proprio per questo, l’autore dei libri George R.R. Martin aveva espresso il desiderio che si potesse chiamare The Long Night.