Icone della moda e registi emergenti al Fashion Film Festival Milano 2018

Roma – È festa a milano tra il 20 e il 25 settembre per gli appassionati di moda e cinema. Durante la Settimana della Moda Donna di Milano andrà in scena la quinta edizione del Fashion Film Festival Milano. La manifestazione, ideata da Constanza Cavalli Etro, è ad ingresso gratuito, le proiezioni e gli incontri si terranno presso l’Anteo Palazzo del Cinema, eccetto la cerimonia di premiazione del 25 settembre al Teatro dell’Arte de La Triennale di Milano a cui si potrà accedere solo su invito. Due i temi chiave di questa edizione 2018: #FFFMilanoForWomen che viene riproposto con l’obiettivo di valorizzare il talento femminile nei settori di moda, cinema e arte, e #FFFMilanoForGreen che si propone la divulgazione della cultura e della moda sostenibile. Spazio anche alle proiezioni dei cortometraggi dedicati al mondo della moda per scoprire e sostenere i giovani registi mettendoli anche in contatto con marchi affermati.

In programma ci sono oltre 200 film provenienti da 50 Paesi, secondo la logica de’ “il Grande aiuta il Piccolo” vedremo nomi emergenti accanto a icone del mondo del cinema e della moda come Wim Wenders, Prada, Hermes, Alicia Vikander, Dries Van Noten, Kate Mara, Rag & Mone, Benjamin Millepied, Karl Glusman, Valentino, Armani.

Sei giorni gratuiti in cui i “fashion film” arrivano al grande pubblico, sei giorni in cui questo mondo esclusivo si apre alla gente e alla città, momenti preziosi e importanti alla portata di tutti. Il Fashion Film Festival Milano è una manifestazione che cresce e con lei Milano si fa bella insieme all’Italia tutta.