Buon giorno a tutti, vi scrivo perché sono molto preoccupata. Ho sempre rapporti protetti con il mio ragazzo, usiamo il preservativo e inoltre lui sempre eiacula all’esterno così in caso di rottura, non c’è rischio come se eiaculasse all’esterno. Questo mese comunque non si è mai rotto e ne niente ma il ciclo mi ritarda. Oggi è una settimana di ritardo, non ho mai avuto un ritardo di questo genere e mi sto preoccupando. Leggo anche su internet di alcune che sono rimaste incinta col preservativo, che tutto può succedere, e sono molto agitata perché nonostante i rapporti il mio ciclo non arriva.. cosa potrebbe essere, potrei essere rimasta incinta?

Camilla

Cara Camilla,

se hai sempre avuto rapporti protetti da preservativo, per lo più con eiaculazione esterna, non c’è motivo di preoccuparsi per una gravidanza, dal momento che tu stessa affermi che il contraccettivo non si è mai rotto.

Ti sconsigliamo di affidarti alle cose lette su internet perchè non sempre riportate nel modo giusto, è bene consultare solo siti altamente qualificati e/o il tuo ginecologo di fiducia.

Usando precauzioni non si rimane incinta, a meno che non siano state utilizzate nel modo sbagliato.

Rispetto il ciclo, può capitare che subisca delle variazioni, soprattutto nei periodi di stanchezza e di stress. Noi crediamo che si tratti solo di uno sbalzo ormonale e che a breve le mestruazioni compariranno.

Per il futuro, se vuoi stare più tranquilla, puoi fare la prova del nove e gonfiare il profilattico riempiendolo d’acqua in modo da essere certa sulla presenza di eventuali fori.

Un caro saluto!

26 luglio 2018