Stefano De Martino abbandona il ruolo di inviato all’Isola dei Famosi

ROMA – Stefano De Martino avrebbe rinunciato al suo ruolo di inviato all’Isola dei Famosi. A rivelarlo, in anteprima, è Chi, in edicola questa settimana.

De Martino avrebbe sofferto la lontananza da figlio Santiago. Per questo avrebbe scelto di rallentare la sua carriera, rifiutando la proposta arrivata nei giorni scorsi di ripartire per l’Honduras. Per il futuro, il ballerino potrebbe ritornare al suo posto come professionista di Amici di Maria De Filippi, anche se su questo argomento non c’è nessuna certezza. Con molta probabilità, però, Stefano – che nell’ultima edizione si è occupato del daily del talent – tornerà nella fase finale del programma.

D’altronde, nella sua prima esperienza da inviato in Honduras, Stefano ha sofferto la mancanza del figlio. Nel giorno del suo compleanno, dall’Honduras, il ballerino – evidentemente commosso – ha fatto gli auguri a suo figlio. L’esperienza rimarrà, quindi, al momento, una partecipazione unica.