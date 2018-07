Successo strepitoso per Emis Killa, che registra il sold out a Roma e Milano

ROMA – Grandissimo successo di pubblico per Emis Killa, uno degli artisti rap più affermati del panorama musicale italiano, che, in pochi giorni dall’apertura delle vendite, registra il SOLD OUT delle due date live organizzate da Vivo Concerti, in arrivo in autunno: 12 ottobre 2018 al Teatro Principe di Milano e il 13 ottobre 2018 a Roma al Quirinetta. In autunno, l’artista tornerà con il suo nuovo, attesissimo album, intitolato Supereroe.

Rollercoaster (Carosello Records) è il suo ultimo singolo, disponibile dall’8 giugno negli store digitali di tutto il mondo e in alta rotazione radiofonica. A meno di un mese dalla pubblicazione, conta oltre 6,2 milioni di stream su Spotify.

Il grande ritorno di Emis Killa con Supereroe, arriva a due anni di distanza da Terza Stagione, il suo terzo album in studio, che esordisce al 1° posto della classifica ufficiale degli album più venduti in Italia e conquista la certificazione Oro. A questo, seguono le hit “Linda” (ottobre 2017), certificata disco di Platino digitale, e “Serio” (febbraio 2018), singolo Disco d’Oro digitale, registrato in collaborazione con Capo Plaza, che raggiunge da subito i vertici della classifica Top 50 di Spotify.