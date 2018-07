Weekend al cinema con le proposte di Diregiovani. Buona visione!

Breaking In

Sinossi: Gabrielle Union interpreta il ruolo di una donna che non si fermerà davanti a nulla pur di riuscire a salvare i suoi due figli tenuti in ostaggio in una casa progettata con sistemi di sicurezza impenetrabili.

Nessuna trappola, nessun trucco e soprattutto nessun uomo al suo interno potrà riuscire a fermare una madre determinata a fare irruzione (Breaking in) nella blindatissima casa.

Scheda tecnica: ‘Breaking in‘ regia di James McTeigue; cast artistico: Gabrielle Union, Billy Burke, Richard Cabral, Levi Meaden, Seth Carr, Ajiona Alexus, Jason George, Christa Miller e Damien Leake; genere: thriller; distribuzione: Universal Pictures; durata: 88 minuti.