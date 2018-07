Paperoni social, Kylie Jenner guadagna 1 milione di dollari per post

ROMA – Un milione di dollari per post su Instagram. È quanto guadagna Kylie Jenner con la sua attività social. A farle i conti in tasca la società britannica HopperHQ.com, che si occupa dell’analisi dei post su Instagram. La piccola di casa Kardashian-Jenner è di fatto la star che ha guadagnato di più quest’anno con i suoi scatti. Un traguardo notevole che si aggiunge a quello designato da Forbes. Il magazine ha, infatti, stimato che a breve la 20enne sarà la più giovane miliardaria d’America.

Kylie sorpassa la sorella Kim Kardashian e Selena Gomez, che deve accontentarsi del secondo posto. La cantante guadagna 800 mila dollari per ogni scatto. Terzo Cristiano Ronaldo, fresco di passaggio alla Juventus. L’attaccante, per ogni post sponsorizzato, guadagna, invece, ben 750 mila dollari. Per vedere la signora Kardashian-West bisogna scendere al quarto posto dove la si trova con 720 mila dollari. Chiude la top 5 Beyoncé con 700 mila dollari per foto.

Seguono la star Dwayne “The Rock” Johnson al sesto, Justin Bieber al settimo, Neymar all’ottavo, Lionel Messi al nono e Kendall Jenner al decimo.