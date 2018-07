Katherine Kelly Lang al Social World Film Festival: “Produrrò un film in Italia”

ROMA – “Produrrò un film in Italia, inizieremo a girare in primavera in Puglia“. Katherine Kelly Lang, nota al grande pubblico anche per sua interpretazione nel ruolo di Brooke nella serie statunitense Beautiful in onda dal 1987, è stata ospite a Vico Equense come madrina dell’8a edizione del Social World Film Festival. Ha parlato del suo amore per il Bel Paese annunciando le riprese di How to climb a three con la sua Angel Eyes Production di Hollywood in collaborazione con Bros Group Italia. “Si tratta di un romantic drama, una storia di famiglia, un film che parla di come riuscire nella vita e scalare verso il successo, parlerà al cuore“.

L’attrice americana ha incontrato giovani attori e registi per una masterclass nel pomeriggio per poi abbracciare il pubblico di Piazza Mercato – Arena Loren durante il gala inaugurale della Mostra Internazionale del Cinema Sociale che le ha tributato un grande applauso.

Salita sul palco la Lang si è concessa alle domande della presentatrice, l’attrice Roberta Scardola, raccontando le fasi principali della sua carriera a partire dalle prime apparizioni nella serie tv cult Happy Days, fino all’ultimo spot dedicato alla ricerca contro il cancro.