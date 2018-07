Paul Walker, l’uomo e l’attore raccontati in un documentario

ROMA – Padre, fratello, amico, attore. Paul Walker era questo e molto altro. Paramount Network lo racconterà l’11 agosto nel documentario “I am Paul Walker”. Dagli stessi produttori di “I am Heath Ledger”, racconterà la vita, la carriera e le passioni della star morta il 30 novembre 2013, in seguito a un tragico incidente stradale. “La vita di Paul Walker – si legge sotto il promo – è stata vissuta a pieno, la sua gentilezza e compassione continua ad ispirare gli altri”.

“I am Paul Walker”, diretto da Adrian Buitenhuis, è “un tributo catartico, con amici, famigliari e colleghi che ricordano l’attore”. Un concentrato di interviste ad amici e parenti che raccontano l’attore per quello che veramente era: un uomo dalle idee chiare e con una passione sfegatata per la velocità.