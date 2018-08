Grande Fratello Vip 3, spuntano i primi nomi

ROMA – Ha cominciato a mettersi in moto la macchina del Grande Fratello Vip 3. Comincia, così, a delinearsi anche il cast che entrerà dalla porta rossa a settembre.

Secondo indiscrezioni, Francesco Monte dovrebbe essere il primo dei concorrenti scelti. L’ex tronista tornerebbe per rilanciare la sua immagine dopo lo scandalo canna-gate che lo ha investito all’Isola dei Famosi. Monte avrebbe addirittura rinunciato a Tale e Quale Show per entrare nella casa più spiata d’Italia. Alla ricerca di un rilancio, ma questa volta mediatico, sarebbe, invece, Enrico Silvestrin.

Un posto nel reality sarebbe di Giulia Salemi, ex concorrente di Pechino Express e famosa per il suo spacco vertiginoso sul red carpet del Festival di Venezia.

In questi giorni si era anche prospettata la partecipazione di Manuela Arcuri, in coppia con suo fratello Sergio. Quest’ultimo, però, ha già smentito la notizia al settimanale Sono: “Siamo molto legati a questo programma, di cui Manuela è stata anche opinionista, e dunque non ci dispiacerebbe affatto partecipare in coppia. Purtroppo, però, non c’è nulla di ufficiale. Ogni anno tentano di proporre il GF Vip a Manuela, ma per lei stare un mese o più lontana da Mattia sarebbe impossibile. Già quando lo deve lasciare per qualche giorno, soffre. Quindi, oggi come oggi, escludo la nostra partecipazione”.