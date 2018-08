ROMA – C’è chi va e c’è chi viene. Dopo gli addii di Sarah Drew e Jessica Capshaw, Grey’s Anatomy si prepara ad accogliere un nuovo medico. “Un dio dell’ortopedia”, come è stato definito. Si tratta di Chris Carmack, protagonista di Nashville e The O.C.

Il bel dottore, di cui non è stato rivelato ancora nessun dettaglio, arriva in quella che sarà “la stagione dell’amore”. La quindicesima, al via dal 27 settembre su ABC con uno speciale di due ore. Il personaggio di Carmack potrebbe, quindi, far battere qualche cuore. In pole position quello di Meredith Grey.

Il chirurgo, però, potrebbe avere a che fare anche con il personaggio di Nick Marsh, il medico interpretato da Scott Speedman nella scorsa stagione. Arrivato al Greys Sloan Memorial Hospital, il dottore è stato operato proprio da Meredith. Che la protagonista possa ritrovarsi tra due fuochi? Ancora non c’è certezza. Una cosa è sicura: innamorarsi di nuovo dopo la morte di Derek potrebbe non essere una prospettiva remota.