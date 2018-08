Isle of Mtv, stasera l’appuntamento con la musica internazionale

ROMA – Dal 27 giugno al 1° luglio 2018 l’isola di Malta ha ospitato la Malta Music Week di Isle of MTV, una settimana musicale organizzata da MTV in collaborazione con Malta Tourism Authority, che ha animato l’isola giorno e notte con eventi, feste e concerti dei migliori artisti e dj internazionali. Ha aperto la settimana di musica e divertimento Isle of Mtv Malta, il più grande evento musicale gratuito dell’estate europea, che si è tenuto nella fantastica Il-Fosos Square mercoledì 27 giugno. Jason Derulo, Hailee Steinfeld e Sigala con gli ospiti speciali Paloma Faith e Ella Eyre si sono uniti a Dimitri Vegas e Like Mike per una notte stellata di musica live all’aperto.

Dopo la diretta del 27 giugno scorso, l’evento Isle of MTV Malta sarà di nuovo in onda su MTV (in esclusiva su Sky al canale 130) con uno speciale televisivo dedicato stasera alle ore 21.00.

Isle of MTV Malta Ormai al suo 12° anno consecutivo, l’evento Isle of MTV Malta– che negli anni ha visto sul proprio palco performer del calibro di The Chainsmokers, Jessie J, Will.i.am, Rita Ora, Flo Rida e OneRepublic – per questa edizione ha ospitato Jason Derulo, Hailee Steinfeld, Dj Sigala e gli ospiti speciali Paloma Faith ed Ella Eyre. Si sono susseguiti, nel corso della settimana, eventi imperdibili, party in piscina, feste in spiaggia al tramonto e dj set nei migliori club dell’isola.