Kylie Jenner, il photoshoot sexy per il suo 21esimo compleanno

ROMA – Il 10 agosto compirà 21 anni. Un’età importante che Kylie Jenner si prepara a festeggiare in anticipo. L’imprenditrice e sorella minore delle Kardashian ha, così, inaugurato il mese con un photoshoot a tema compleanno. In una vasca piena di palloncini e festoni, ovviamente in versione sexy. “Bday mood tutto il mese…non vedo l’ora che la nuova collezione esca il 6 agosto”, ha scritto la Jenner.

Lo scatto di Brendan Forbes, fa parte delle immagini promozionali della nuova collezione di make up di Kylie. Un’edizione limitata per celebrare la quasi 21enne.