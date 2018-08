Fiamme nelle isole Baleari: doccia ‘bollente’ per Belen Rodriguez

ROMA – L’estate non chiama all’appello solo i tormentoni estivi, ma anche i VIP sui social. Tra questi, Belen Rodriguez: regina assoluta di scatti da capogiro su Instagram. La showgirl argentina è in vacanza con la famiglia e il fidanzato Andrea Iannone nelle isole Baleari, location amatissima dalla “Belu Nazionale”.

Belen lo sa: sotto ogni suo post c’è chi la venera, ma anche chi la critica. Nel mirino dei “leoni da tastiera” c’è la sua doccia ‘bollente’.

Qualche commento “dolce” degli utenti del web

“L’ultima foto vestita risale alla prima comunione?“. E Belu risponde: “Non ho fatto la comunione, quindi manco quella“. Nel web gira la frase “sono gnocca non possono essere anche simpatica“. Belen, invece, ce l’ha proprio tutte: è anche ironica.

I commenti non finiscono qui: “ma coi vestiti mai?“; “Scusa gioia ma la tua schiena e proprio così perché non è per niente diritta” ; “Sempre impostata mai naturale“; “cioè talmente che sei povera di contenuti secondo me ti vesti solo quando fai tu si que vales… ah no scusa anche li sei mezza nuda!!! eh vabbe evidentemente soffri di vampate!“.

E ancora: “ma non ti viene il mal di schiena la sera?”; “Non si nota il sedere rifatto tette rifatte e tutto il resto, se le cade l impalcatura, vorrei vedere se fa ancora la doccia così. Deve raccogliere i i pezzi“; “Sappiamo come si ci lava,non bisogna fare un tutorial“.