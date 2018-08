ROMA – Mamma in carriera, senza paura di prendere decisioni che suscitano polemica. È Chiara Ferragni che, in questi giorni, sta facendo parlare di sé per un’intervista senza filtri rilasciata a Vanity Fair. La fashion influencer, diventata mamma di Leone a marzo, ha spiegato perché ha scelto di smettere di allattare naturalmente il primogenito.

Qualche settimana fa, in un post poi cancellato su Instagram, la 31enne aveva pubblicizzato una marca di latte artificiale, come sostituto ideale del latte materno. Lo scatto ha scatenato i follower che l’hanno accusata di non essere una buona madre. “È un tema su cui tutti hanno un’opinione e si sentono maestri. Chiarisco una volta per tutte: io avrei voluto allattare il più a lungo possibile ma, già dopo due settimane, su consiglio del medico, ho dovuto inserire il latte artificiale – ha ammesso –. Sapendo che avrei dovuto tornare presto a lavorare, in capo a due mesi ho rinunciato del tutto all’allattamento naturale. L’idea di maternità che ho io è che non ci si deve annullare per un figlio“.

Se le polemiche la perseguitano, Chiara si lascia tutto alle spalle e va per la sua strada. Altro argomento di discussione è il matrimonio con Fedez. Molti hanno già storto il naso per il fatto che sarà un evento super social.

“Da Instagram – dice nell’intervista – parlo con 13 milioni di persone, senza filtri. È un potere pazzesco. Perché non usarlo? Io metto tutto quello che fa parte della mia vita, le cose che mi danno felicità e che penso possano ispirare gli altri. Non credo che non abbia riflettuto sull’opportunità di postare immagini di Leo. Ma io e Fede siamo cresciuti sui social, sarebbe stato strano e poco coerente non condividere la nostra vita da genitori. Anche il matrimonio sarà super social, vogliamo che gli ospiti si sentano liberi di postare ciò che vogliono. Per questo non ho accettato nessuna proposta di esclusiva“. Attraverso l’hashtag #TheFerragnez, gli ospiti potranno pubblicare in ogni momento di quello che si prospetta essere l’evento dell’anno.