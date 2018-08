Come si conquista un leone? Sul web BOOM di ricerche su amore e segni zodiacali

ROMA – La bella stagione risveglia la signora Fletcher che vive in ogni essere umano. Ma anziché indagare su crimini irrisolti, gli utenti del web ‘googlano’ come conquistare una persona del leone o del sagittario o del gemelli.

Da una ricerca condotta da SEMrush, lo scorpione è il segno più ricercato sia dagli uomini che dalle donne. Altri segni zodiacali ‘più desiderati’ sono gli uomini bilancia, toro e capricorno e le donne toro, cancro e capricorno. Inoltre, alcune donne vogliono capire se un uomo ariete è innamorato, come trattare un uomo sagittario e come si fa a far innamorare un capricorno. Le donne, per di più, sono quasi tre volte più interessate degli uomini – 75% contro il 25% delle richieste di ricerca – a trovare informazioni su come conquistare un certo segno.

Di quale segno zodiacale è il tuo partner ideale? Quali segni zodiacali sono compatibili? Come baciano i segni zodiacali (leone, cancro, toro, ecc…)? Come calcolare l’ascendente del segno zodiacale (gemelli, vergine, leone, ecc…? Qual è il segno zodiacale più intelligente? Queste, le domande più popolari per cui gli italiani cercano le risposte su Google.

Sul fronte oroscopi, il più popolare è quello di Paolo Fox (368mila ricerche mensili), mentre un’altra previsione astrologica popolare e’ quella di Branko (viene cercato circa 200mila volte). 40 mila richieste arrivano, invece, per quello di Leonardo e Njara. Inoltre, gli oroscopi giornalieri vengono cercati più frequentemente dai vergine, sagittario, gemelli, cancro e pesci.