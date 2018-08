Samsung lancia i suoi nuovi tablet: Tab S4 e Tab A

Tab A

Il Tab A è il tablet per tutti. Da usare in famiglia, nei momenti di relax. La batteria di 7300mAh prestazioni durature, il che non è male se si vuole guardare un film o ascoltare musica. Inoltre, la presenza di 4 speaker con supporto al Dolby Atmos garantisce un’elevata esperienza audio. Grazie alla funzionalità aggiuntiva di connettività, infine, Samsung SmartThings permette di gestire l’ambiente domestico e avere tutto sotto il controllo di un unico device.

Sistema Operativo: Android 8.1 Oreo

Display: TFT LCD da 10.5” WUXGA 1920×1200