Ilary Blasi e Totti sono invitati ufficialmente al matrimonio Ferragni – Fedez

ROMA – È iniziato tutto quasi come uno scherzo. Ilary Blasi, attraverso le pagine di Chi, aveva manifestato il suo desiderio di partecipare al matrimonio dell’anno: quello di Chiara Ferragni e Fedez. “In quest’estate sogno ancora l’invito dei Ferragnez al loro matrimonio, aspetto con ansia…”.

La coppia ha, così, accolto la richiesta. Ovviamente come sa fare meglio: tramite social. Attraverso una storia di Instagram è arrivato l’invito ufficiale. Esteso anche al consorte, Francesco Totti.

“Siete ufficialmente invitati al The Ferragnez Wedding!”, dicono in coro i Ferragnez, che al momento si stanno godendo la loro vacanza a Ibiza. Non resta che aspettare il 1 settembre per scoprire se Ilary e il suo Francesco andranno veramente a Noto per le tanto attese nozze.