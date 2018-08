ROMA – Ci risiamo. Winnie The Pooh non riesce proprio a farsi apprezzare dal governo cinese. Il suo primo film al cinema, Ritorno al bosco dei 100 Acri, è stato vietato nel paese del Sol Levante. Il motivo? Sempre lo stesso. Offende il presidente Xi Jimping.

I precedenti

Nel 2013, gli oppositori di Xi lo hanno accostato per la prima volta al simpatico orsetto. Sui social è, così, arrivato il foto-confronto tra uno scatto che ritraeva il leader a passeggio al summit di Sunnyvale, in California, con l’allora presidente Barack Obama e Winnie al fianco di Tigro.

Nel 2014, poi, un’altra somiglianza scovata durante l’incontro tra Xi e il primo ministro giapponese Shinzo Abe. I due erano stati associati, rispettivamente, a Winnie the Pooh e l’asinello triste Ih-Oh.

E ancora, nel 2015, una foto di Xi Jinping su una macchina da parata è stata accostata a una dell’orso su un’auto giocattolo.

Ovviamente, con la censura del film non è arrivata una spiegazione ufficiale. Unica cosa certa, insomma, è che Ritorno al bosco dei 100 Acri non arriverà nelle sale cinesi. In Italia, il film (che i protagonisti animati ci hanno raccontato. QUI le interviste a Winnie e soci) sarà al cinema dal prossimo 30 agosto.