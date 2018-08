Darkest Minds, in anteprima nazionale nei cinema il 10 agosto

ROMA – Ufficialmente arriverà nelle sale cinematografiche il prossimo 14 agosto. Quattro giorni prima, venerdì 10, sarà possibile vederlo in anteprima nazionale. È Darkest Minds, il primo film live-action della regista Jennifer Yuh Nelson, nota per avere diretto due episodi della serie Kung Fu Panda. L’elenco delle sale è disponibile al sito www.darkestminds.it.

La pellicola è un adattamento dell’omonimo romanzo best-seller di Alexandra Bracken, il primo di una trilogia che comprende The Darkest Minds, Never Fade e In the Afterlight.

Dopo che una malattia sconosciuta ha ucciso il 98% dei bambini, il 2% dei sopravvissuti sviluppa misteriosamente dei superpoteri. Proprio a causa delle loro straordinarie abilità, i ragazzi vengono dichiarati una minaccia dal governo e rinchiusi in campi di internamento. È Ruby che sceglie di radunare i suoi compagni e scappare dal campo, ma arriva il momento in cui fuggire non è più sufficiente: i ragazzi dovranno resistere e combattere contro gli adulti che li hanno traditi.

Il cast

Nel cast Amandla Stenberg (“The Hunger Games”) nel ruolo di Ruby Daly, Harris Dickinson (“Beach Rats”) è Liam Stewart, Miya Cech (“American Horror Story”) interpreta Zu, Skylan Brooks (“Southpaw – L’ultima sfida”) ha il ruolo di Chubs, Mandy Moore (“One Direction: This Is Us”) è Cate, Patrick Gibson (“The OA”) veste i panni di Clancy Gray, Lidya Jewett (“Il diritto di contare” – Hidden Figures) ha il ruolo di Ruby da piccola e Gwendoline Christie (“Il trono di spade” – Game of Thrones) è Lady Jane.