Andrea Damante su Instagram smentisce il ritorno di fiamma con Giulia De Lellis

ROMA – Non c’è nessun ritorno di fiamma. Andrea Damante e Giulia De Lellis non sono più una coppia. A smentire qualsiasi voce, questa volta, è l’ex tronista che ha voluto mettere la parola fine a tutte le supposizioni che circolano dal mese di luglio. “Non stiamo più insieme. Ci siamo chiariti serenamente”, ha detto Damante in una storia su Instagram.

Travolto dai messaggi privati sulla sua vita sentimentale, Andrea ha così spiegato di non essere più legato – a livello amoroso – a Giulia.

“Allora, raga – ha detto l’ex concorrente del GF Vip -, stamattina ho messo un post con una frase sotto di una canzone di Drake, ma era semplicemente riferito al fatto che la stavamo cantando nel video selfie al Praja. Non era riferito a nessuno, né tanto meno alla storia tra me e Giulia che, ve lo dico io se non vi è chiaro, così evitiamo commenti, ambiguità, cattiverie… io e lei non stiamo più assieme. Ci siamo chiariti molto serenamente, quindi evitate di fare commenti o scrivere cose in direct assurde! Godetevi l’estate e pace”.

Damante e la De Lellis si sono lasciati lo scorso aprile, dopo due anni di un amore nato a Uomini & Donne. Lo scorso mese, il magazine Chi, li aveva fotografati in Sardegna, a scambiarsi teneri baci. Nessuno dei due, però, aveva mai confermato il presunto ritorno di fiamma.