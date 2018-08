Lady Gaga a Las Vegas con il suo Enigma, la star prepara la sua prima residency

ROMA – In attesa di debuttare sul grande schermo con A star is born, Lady Gaga ha cominciato a svelare dettagli sugli show che la vedranno, per la prima volta protagonista, di una residency a Las Vegas, Enigma. Dal 28 dicembre, la cantante salirà sul palco del Park MGM Resort per un totale di 27 performance esclusive.

I little monsters, così si chiamano i suoi fan, che accorreranno nella città del peccato avranno la possibilità di scegliere tra due “versioni” della star. La prima più pop, in un viaggio tra i più grandi successi della popstar. La seconda – Lady Gaga Jazz & Piano – più intima in cui l’interprete di Bad Romance canterà i suoi pezzi più famosi in versione “spogliata”. A questi si aggiungeranno alcuni dei brani del panorama musicale di Broadway.

“Non vedo l’ora di condividere Enigma con i miei fan e con Las Vegas – ha detto la 32enne -. Stiamo creando uno show che non assomiglia a niente di quello che ho fatto prima. Sarà una celebrazione di tutto ciò che è unico e diverso”.

I biglietti, per assistere agli show, saranno disponibili da lunedì 13 agosto al sito vegas.ladygaga.com.