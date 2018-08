American Horror Story 8, il 12 settembre arriva l’Apocalisse

ROMA – Tornerà su FX il 12 settembre con una nuova stagione American Horror Story, la serie in onda dal 2011. Quest’anno Ryan Murphy promette scintille. Lo si intuisce già dal titolo della nuova stagione, Apocalypse, e dal primo teaser trailer. Tra maschere antigas, scorpioni, simboli satanici e un neonato, American Horror Story presenta uno scenario inquietante che combinerà le storie e i personaggi della prima e della terza stagione, Murder House e Coven.

Cordelia, il personaggio interpretato da Sarah Paulson in Coven, sarà ancora la Suprema. Evan Peters vestirà i panni di un comico parrucchiere. Sullo schermo tornerà anche Jessica Lange che riprenderà il ruolo di Constance, interpretato nella prima stagione. Sono confermati nel cast anche Kathy Bates, Billie Lourd, Emma Roberts, Billy Eichner, Leslie Grossman, Adina Porter, Cheyenne Jackson e Joan Collins.

American Horror Story 8: Apocalypse affronterà le conseguenze e le paure degli esseri umani che intrecciano e fronteggiano le forze del male. La serie, vincitrice di 15 Emmy, è stata recentemente rinnovata per una decima stagione, in onda nel 2020. La nona era stata confermata già l’anno scorso. Quello che è certo è che American Horror Story, come è stato annunciato, si fermerà soltanto quando Ryan Murphy ed il suo team non avranno più storie da raccontare.