“Shark – Il primo squalo”, il mostruoso Megalodonte rivive al cinema

Protagonisti Jason Statham (“Spy”, “Furious 7”, “I mercenari”) e la pluripremiata attrice cinese Li Bingbing (“Transformers 4: L’era dell’estinzione”, “Il regno proibito”, “The Message”).

A completare il cast Rainn Wilson, Ruby Rose, Winston Chao, Page Kennedy, Jessica McNamee, Ólafur Darri Ólafsson, Robert Taylor , Sophia Shuya Cai, Masi Oka e Cliff Curtis.

Turteltaub ha diretto il film da una sceneggiatura di Dean Georgaris e Jon Hoeber & Erich Hoeber, tratto dal romanzo best seller di Steve Alten.

“Shark – Il primo squalo” sarà distribuito in Cina da Gravity Pictures, e nel resto del mondo in 2D, 3D nei cinema selezionati e in IMAX da Warner Bros. Pictures, una società della Warner Entertainment.