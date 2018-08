Ancora record. Drake è il primo artista ad aver superato i 50 miliardi di streaming

ROMA – È ormai l’uomo dei record. Un mese fa aveva superato il miliardo di streaming globali con la sua musica. Ancora prima, aveva fatto impazzire i contatori con l’uscita del nuovo disco Scorpion. Ora Drake si è conquistato un altro primato: è il primo artista ad aver superato i 50 miliardi di streaming. Ad annunciarlo l’etichetta discografica del rapper, Young Money.

