Will & Grace tornano in tv per la decima stagione

Roma – Nata nel 1998, Will & Grace, la sit com ambientata a New York che vede protagonisti sotto lo stesso tetto un avvocato gay (Eric McCormak) e un'arredatrice d'interni (Debra Messing) torna a distanza di anni con la stagione numero 10 e 18 episodi tutti da guardare. I due amici, coinquilini, sono ormai quarantenni e avere nuove storie si fa sempre più complicato.

Nel cast pare ci sia una new entry di tutto rispetto. L'anticipazione, svelata dal magazine Deadline, annuncia l'arrivo di David Schwimmer, il Ross di Friends, nel ruolo di potenziale fidanzato della protagonista Grace. E con lui vedremo sul piccolo schermo anche altri volti famosi come Alec Baldwin, Mary McCormack e la comica Chelsea Handler.

Will & Grace che già vent’anni fa rappresentò una rottura con le sitcom del passato resta ancora più attuale che mai. Far ridere parlando di tematiche “calde”, ieri come oggi, è una sfida già vinta e non è un caso che la sitcom torni per la felicità di vecchi e nuovi fan. Sono diverse le generazioni che la serie tv sa tenere incollate allo schermo, impresa tutt’altro che banale soprattutto a vent’anni dai primi episodi. E per il 2019 è stata confermata l’undicesima stagione.