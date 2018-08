Tutto pronto per il lancio di Parker Solar Probe – segui la diretta

La navetta della NASA si avvicinerà ad una distanza di appena 6.2 millioni di km, un record assoluto; affronterà temperature al di sopra dei 1.370 gradi Celsius e un’intensità radioattiva 475 volte più alta di quella che abbiamo quì sulla Terra. La sonda completerà 24 orbite intorno al Sole fino a ‘sfiorarlo’ da una distanza mai raggiunta prima.

Conto alla rovescia dunque per il lancio della sonda Parker Solar Probe della Nasa, che sabato mattina alle 9:33 (ora italiana) partirà dalla base di Cape Canaveral in Florida per una missione di quasi sette anni che la porterà a sfiorare il Sole, per svelarne i segreti sfidando temperature roventi e pericolosi bombardamenti di particelle.