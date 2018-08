TUBORG OPEN, l’evento finale al Fabrique di Milano con Levante

L’obiettivo principale del progetto Tuborg OPEN è incoraggiare le persone ad essere “Open To More”, mantenendo un atteggiamento aperto e creativo nel seguire le proprie inclinazioni personali, ma anche vivere esperienze sempre nuove, andando oltre i propri limiti.

Seguendo questa filosofia, LEVANTE ha incontrato i SELTON e LEMANDORLE, invitandoli a dare vita a nuove versioni del brano “Stay Open” – già frutto della collaborazione tra la cantautrice e le star globali Diplo e MØ – che continua così ad arricchirsi incessantemente grazie ad una contaminazione artistica sempre nuova. LEVANTE ha lavorato a stretto contatto con i musicisti, creando da subito un rapporto non solo artistico ma anche personale, che emerge chiaramente dalle nuove versioni del brano.

Il sound originale dei SELTON mescola pop e tropicalismo e racconta storie girovaghe e luoghi indecifrabili senza posti di frontiera, creando un mix perfettamente riconoscibile di italiano, portoghese e inglese. Porto Alegre come punto di partenza, poi Barcellona e ora l’Italia, i SELTON racchiudono appieno il significato più aperto del termine collettivo, con un’identità e una storia sempre in movimento, in grado di attraversare spazio e culture. La cover di “Stay Open” realizzata dai SELTON è un brano pop e divertente, capace di trasportare in un luogo lontano ed esotico sin dal primo ascolto.

LEMANDORLE è un progetto unico nel suo genere, che mescola efficacemente musica da club, pop e cantautorato. La versione di “Stay Open” di LEMANDORLE è un successo in termini di contaminazione artistica, che spazia tra i vari generi in modo quasi impercettibile. I toni notturni e introspettivi che caratterizzano la prima parte del brano esplodono poi in un sound con accenti reggae, freschi e divertenti. La versione di “Stay Open” di LEMANDORLE è più introspettiva, ma al tempo stesso fresca e allegra.



SELTON e LEMANDORLE rappresentano alla perfezione il messaggio universale veicolato da Tuborg OPEN, che promuove la collaborazione tra artisti provenienti da tutto il mondo. Proprio come ogni musicista coinvolto nel progetto internazionale, infatti, le band forniscono un’interpretazione del tutto personale, un mix di generi, riferimenti e sound diversi, che riflette alla perfezione l’unicità delle culture che rappresentano.

Tuborg è trasversale ai confini tra generi musicali, privilegiando la qualità delle emozioni, la sete di divertimento e il piacere di stare bene con gli amici. Da sempre la premium lager danese esporta in tutto il mondo birra e cultura musicale, supportando grandi festival musicali internazionali. Il progetto Tuborg OPEN nasce proprio con l’obiettivo di trovare innovative modalità di celebrare la musica, fondendosi alla perfezione con lo spirito informale e fuori dagli schemi che contraddistingue Tuborg.