Carissima equipe, vi ringrazio moltissimo per la vostra risposta: vorrei aggiungere che l’attrazione é più per me, ma lui non vuole legarsi con me ancora mi ha detto …

La nostra è una vera amicizia speciale e intima…

Però la domanda è questa: come mai lui quando sta con me parla solo e soltanto di cose sessuali o di rapporti con un’ipotetica ragazza? ha pure lui la voglia ma non lo facciamo mai… vorrei una volta se mi capita andare più vicino a lui… faccio bene?

Grazie mille e scusate l’intimità delle mie sensazioni.

Anonima

Cara Anonima,

capiamo perfettamente la tua ansia e voglia di andare “oltre” con questo ragazzo ma, dal racconto che ci fai abbiamo la netta sensazione che anche lui probabilmente non si sente ancora pronto. Cerca di portare pazienza ancora per un pò, non forzare gli eventi e vedrai che qualcosa succederà in un prossimo futuro! Te lo auguriamo di cuore!

Un caro saluto.

17 agosto 2018