Salve, volevo porvi una domanda che da tempo mi incuriosisce. Circa una settimana fa è capitato che il mio ragazzo penetrasse in vagina un paio di secondi giusto per vedere cosa si provasse. Io sono vergine e lo è anche lui, e inoltre prendo la pillola Fedra da circa quattro anni regolarmente. Per ora non vogliamo avere rapporti completi, e volevo sapere se facendo del petting o preliminari senza indumenti è possibile ricorrere ad una gravidanza, lo facciamo quasi sempre senza mutande, sfreghiamo i genitali esterni con piccole penetrazioni ma l’eiaculazione non è mai avvenuta sul mio corpo, appena si sente un po’ bagnato continuiamo con del sesso orale e ogni volta che avviene l’eiaculazione è sempre su dei fazzoletti o in bagno e dopo che accade lui si lava per bene e anche io. Detto questo ecco la domanda: È possibile rimanere incinta facendo del petting senza mutande nonostante io sia vergine e prenda la pillola regolarmente? E anche un’altra domanda, gli spermatozoi a contatto con l’acqua e il bagnoschiuma muoiono?

Anonima, 19 anni

Cara Anonima,

rimanere incinta facendo petting è molto difficile ed improbabile, in quanto c’è solo un contatto con gli organi esterni mentre le due condizioni necessarie affinchè avvenga un concepimento sono una eiaculazione completa interna alla vagina, in assenza di contraccettivi di barriera, durante il periodo fertile della donna. Possiamo specificare che la possibilità di rischio di fecondazione durante il petting, se con le mani sporche si penetra in vagina con un dito molto sporco di sperma appena eiaculato, sempre se ovviamente la donna si trova nel suo periodo ovulatorio. Se lo sperma è secco, o ci si è lavati le mani, o se il liquido seminale è rimasto all’aria le condizioni ottimali di sopravvivenza degli spermatozoi sono state vanificate. Anche in situazioni come l’acqua o il bagnoschiuma gli spermatozoi non sopravvivono a lungo in quanto hanno bisogno di un ph e di una temperatura specifica che garantisce la loro mobilità.

Diversa è la tua posizione in quanto assumendo un contraccettivo orale hai una copertura completa. Uno dei vantaggi infatti della pillola è quella di poter avere dei rapporti completi senza la necessità di proteggere il rapporto con contraccettivi di barriera aggiuntivi.

Se la pillola Fedra è assunta con regolarità senza dimenticanze, episodi di diarrea e/o vomito, interferenze con farmaci ha una efficacia elevata che ti permette quindi, come accennavamo in precedenza, ad avere rapporti protetti con eiaculazione interna senza essere esposta a rischi significativi.

Speriamo di essere stati di aiuto.

Un caro saluto!

21 agosto 2018