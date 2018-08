The Innocents, su Netflix il teen-drama a tinte fantasy

E’ disponibile su Netflix The Innocents, un nuovo teen drama soprannaturale.

La prima stagione di 8 episodi esplora l’amore complicato tra due adolescenti, June (Sorcha Groundsell) e Harry (Percelle Ascott), che fuggono di casa per vivere liberamente il loro sentimento. Ma una scoperta inaspettata cambierà per sempre le loro vite…

The Innocents è una serie creata e scritta da Hania Elkington e Simon Duric, che sono anche produttori esecutivi. Sorcha Groundsell recita nel ruolo di June, mentre Percelle Ascott è Harry e Guy Pearce è Halvorson. Elaine Pyke, Charlie Pattinson e Willow Grylls della New Pictures sono i produttori esecutivi, assieme a Farren Blackburn. Blackburn ha diretto sei degli otto episodi.