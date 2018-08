Tre minuti di scheletri in Valentine, il nuovo video dei 5 Seconds Of Summer

Fan senza parole per il video di Valentine, terzo singolo estratto dall’album Youngblood dei 5 Seconds of Summer.





Nella clip di circa tre minuti protaonisti quattro scheletri che muovono a ritmo la testa, alternati da brevissime apparizioni dei cantanti.

La band australiana formata da Luke Hemmings, Michael Clifford, Calum Hood e Ashton Irwin, sarà in Italia per presentare dal vivo il nuovo album.

L’appuntamento è per il prossimo 17 novembre al Mediolanum Forum di Assago di Milano per l’unica data italiana del tour mondiale “Meet you there”.

I biglietti sono disponibili su TicketOne e nei punti vendita abituali.