Festival Show 2018, finalissima il 1 settembre con Benji & Fede

Sabato 1 settembre si terrà l’attesissima finale di FESTIVAL SHOW 2018, per la prima volta nella maestosa Piazza Unità d’Italia a Trieste! Il festival itinerante dell’estate anche quest’anno si è affermato come uno dei più apprezzati eventi estivi ad ingresso libero, grazie alla passione e alla professionalità di anni di esperienza e alla qualità degli sponsor. Ogni data si è trasformata in un grande evento live, capace di entusiasmare il pubblico di tutte le età!

Sicuramente nel capoluogo giuliano converranno fan da tutto il Paese che potranno così vedere ancora una volta salire sul palco i protagonisti dell’estate italiana come: BENJI & FEDE con il tormentone “Moscow Mule”, SHADE uno dei più giovani hit maker del momento con il nuovo singolo “Amore a prima insta”, EMMA MUSCAT con “I Need Somebody”, il suo primo singolo estivo dopo la partecipazione ad Amici, THOMAS che, nonostante la sua giovane età, ha ottenuto ottimi risultati risaltando anche per i suoi passi di danza… e molti altri!

Oltre a questi nomi anche Il Volo parteciperà alla finalissima per regalare un momento di grande emozione al pubblico dello spettacolo di Radio Birikina e Radio Bella & Monella.

«Il cast della finalissima di Festival Show 2018 sarà ancora una volta di altissimo profilo artistico – commenta Mariano Sannito – Oltre alla partecipazione de Il Volo saranno protagonisti della serata tanti idoli del pubblico come: Benji & Fede, ormai fissi in vetta alle classifiche; il rapper Shade che ha collezionato una hit dietro l’altra; Emma Muscat, la rivelazione internazionale dell’ultima edizione di Amici e il giovanissimo Thomas con la sua forte presenza scenica».

Presenta la conduttrice televisiva e attrice BIANCA GUACCERO, insieme a Paolo Baruzzo, da sempre protagonista del festival itinerante organizzato da Radio Birikina e Radio Bella & Monella. Come sempre, l’ingresso sarà libero e l’evento comincerà alle 20.30.

La tappa, organizzata in collaborazione con Comune di Trieste e Assessorato ai Grandi Eventi, è l’ultima delle otto città che la kermesse animerà questa estate con i big della musica, dopo Padova, Torri di Quartesolo (Vicenza), Caorle (Venezia) e Jesolo Lido (Venezia Bibione (Venezia), Lignano Sabbiadoro (Udine), Mestre (Venezia). Altre città della Lombardia e dell’Emilia Romagna, nonostante il manifestato forte interesse per l’evento, sono rimaste fuori da un calendario che negli ultimi anni è tarato in “soli” 8 grandi appuntamenti.

Lo spettacolo in ogni tappa inizia alle 21.00, ma l’intrattenimento di qualità comincia sin dal pomeriggio con il sound check degli artisti e con il pre show (dalle 20.00), in cui i main sponsor di Festival Show si rendono protagonisti sia sul palco che nell’apposito villaggio sponsor: Anas, Branca Menta, Fiat, Ricola, Maxì, Amen, Sensitive, Il Melograno, Dolomiti Superki, Siver Care, Consorzio di Tutela del Prosecco Doc. L’animazione continua con i partner e fornitori ufficiali del tour: Aromika my Parfum, Natura verde bio, Acqua Dolomia, GoOpti, Wella e Pronto Ghiaccio.

La produzione di Festival Show è una cittadella della musica composta da autoarticolati, camper, stand, truck per le radio e pullman regia per le tv che arrivano nelle città del Nord Italia dalle prime ore del giorno precedente alla tappa, per allestire l’imponente palcoscenico e l’area backstage

In ogni tappa gli artisti sono accompagnati dal corpo di ballo guidato da Etienne Jean Marie e dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana. Per il secondo anno, in ogni serata una nota di bellezza con l’elezione di Miss Amen, noto brand di gioielli, l’organizzazione è curata da Mauro Casarin.

Durante la serata due momenti a carattere sociale: quello “storico” a favore della Città della Speranza, Fondazione che si occupa che si occupa di raccogliere fondi per i bambini malati di gravi patologie e una campagna di sensibilizzazione contro l’inquinamento da plastica nei mari.

Rinnovata la partnership con REAL TIME (canale 31 del gruppo Discovery Italia) che, per il terzo anno consecutivo, segue l’evento come media partner e confeziona tre speciali con il meglio del Festival Show 2018, in onda durante l’estate. La seconda puntata andrà in onda il 28 agosto alle 21.10 con il best of di Bibione, Lignano Sabbiadoro e Mestre. La messa in onda del terzo appuntamento verrà comunicata prossimamente.