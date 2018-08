Tutti pazzi per Kaia, top model e giovanissima stilista

Roma – Frequentare i giusti ambienti, si sa, aiuta. Se poi sei la figlia di Cindy Crawford le chance per realizzare sogni di vita e carriera probabilmente si moltiplicano al quadrato. Lei è Kaia Gerber e degna figlia di madre è stata la top model rivelazione del 2017, ma non solo, la sfida del 2018 è la scalata nel mondo dei fashion designer. Appena sedicenne, pare che la ragazza abbia davvero una marcia in più, ha infatti appena firmato la sua prima “capsule” per Karl Lagerfeld. Insomma bellissima, bravissima e giovanissima, Kaia Gerber è in questi ultimi tempi un “caso” nel mondo della moda. Riflettori puntati su di lei, nel bene e nel male, viste le sue non proprio umili origini e la sua incredibile determinatezza. Eppure, per quanto un comune mortale difficilmente possa arrivare fin qui, c’è da dire che con Lagerfeld non si scende a compromessi, per cui anche la Kaia stilista saprà certamente il fatto suo. “Karl Lagerfeld x Kaia“, questo il nome della capsule collection, propone pochi pezzi e facilmente abbinabili tra loro: bustini e guanti in pelle e felpe cortissime primi su tutto.

Basta guardare il profilo instagram di Kaia per constatare quanto la giovane abbia la moda nelle vene, copertine e sfilate a parte, i suoi outfit fanno tendenza, non è un caso che i suoi follower siano oltre 3 milioni. Kaia stilista lancerà la sua collezione in party esclusivi nelle città più cool del mondo: Los Angeles, New York e, ovviamente, Parigi.