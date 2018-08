E’ per il 21 settembre l’uscita di “Love”, il nuovo album dei Thegiornalisti. Il disco conterrà anche il singolo “Questa nostra stupida canzone d’amore” e il tormentone estivo “Felicità puttana”.

A “spifferare” la tracklist è proprio Tommaso Paradiso, che dalla sua pagina Instagram condivide con i fan anche la copertina dell’album.

LOVE – Tracklist

1. Overture

2. Zero stare sereno

3. New York

4. Una casa al mare

5. Controllo

6. Love

7. Milano Roma

8. L’ultimo giorno della terra

9. Questa nostra stupida canzone d’amore

10. Felicità puttana

11. Dr. House

LOVE TOUR

I Thegiornalisti hanno anche annunciato il nuovo tour che li porterà in giro nei palazzetti di tutta Italia dal prossimo autunno. I biglietti sono disponibili su TicketOne e nei rivenditori abituali.

19 ottobre Vigevano, Palasport – DATA ZERO

21 ottobre Torino, PalaAlpitour

23 ottobre Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

24 ottobre Firenze, Nelson Mandela Forum

27 e 28 ottobre Roma, PalaLottomatica (SOLD OUT)

31 ottobre e 2 novembre (SOLD OUT) Bari, Palaflorio

3 novembre Napoli, Palapartenope

8 novembre Genova, RDS Stadium

10 novembre Padova, Kioene Arena

11 novembre Montichiari (Bs), PalaGeorge

18 (SOLD OUT) e 19 novembre Assago (Mi), Mediolanum Forum

21 novembre Roma, PalaLottomatica (SOLD OUT)