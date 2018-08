Ragazze rapper alla riscossa

Roma – C’era un tempo in cui il rap era faccenda molto “maschia” e gravitava solo in ambienti esclusivamente underground. Oggi la musica è cambiata, il rap suona in radio, passa in tv e scala le classifiche raggiungendo le vette del pop e del rock. La questione di “genere” resta però ancora abbastanza aperta, sono poche le ragazze del rap a firmare contratti con le major e, come sempre, le ragioni e i motivi sono più di qualcuno. Ma procediamo con ordine, restando in terra italiana, perché altrove la faccenda e la storia sono molto diverse, basti pensare che la prima artista solista a registrare un lavoro hip hop fu Lady B con To The Beat Y’all, ma siamo a Philadelphia nel lontano 1980.