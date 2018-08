Don’t Worry, l’umorismo ‘scorretto’ di un disegnatore su due ruote

Don’t Worry è un film avvincente, una rivincita su una vita che sembrava non avere non avere uno spiraglio di serenità tra gli optional. Una vita che stava per interrompersi per colpa dell’alcol. Una vita destinata a sgretolarsi come una crostatina dentro ad uno zaino. Toccare il fondo, rovinarsi con le proprie mani e con quelle stesse mani rialzarsi. John Callahan ne è l’esempio. Gus Van Sant lo ha saputo valorizzare decidendo di lasciare a casa quel pietismo fastidioso che accompagna quasi sempre il tema della disabilità: in Don’t Worry, la sedia a rotelle non viene associata alle parole “limite”, “ostacolo” e “vergogna”. Il regista ha catturato con la macchina da presa la rinascita di questo personaggio così pieno di vita, dissacrante e ironico.

La bravura del regista sta anche nella costruzione della narrazione. La storia si muove su una sequenza non lineare: da una parte c’è il presente del protagonista, dall’altra, invece, c’è il passato prima della disabilità. Questa non linearità è stata così ben costruita da non creare confusione ma, al contrario, mantiene l’attenzione facendo chiarezza sull’introspettiva psicologica di John. L’unico aspetto che non è stato affrontato e che sarebbe stato interessante conoscere riguarda i genitori adottivi del protagonista che appaiono tra i suoi tanti ricordi, sminuendo la loro importanza che invece hanno per entrare più in confidenza con il disegnatore.

Al fianco di Phoenix, nella vita e nel set, c’è Rooney Mara. Un ruolo di supporto al protagonista che rimane sullo sfondo. Non stupisce ma nemmeno disdegna. Sicuramente, degno di nota è Jonah Hill nel ruolo dello sponsor di Callahan. La sua interpretazione è stata così emozionante, carismatica e accattivante che non può non meritarsi un Premio Oscar.