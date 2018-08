Il ritorno di Macy Gray con un nuovo album in studio

La cantante americana, oggi cinquantenne e super popolare nei primi anni del Duemila, ha scritto e cantato pezzi entrati nella storia, se non li conoscete andatevi a sentire l’album “On how life is” (1999) e in particolare; dell’album “The Id” (2001) invece ascoltatevientrambe con il featuring di, ma merita anche Finally made me happy (2007) dell’album “Big”. Dal 2010 al 2016 sono usciti altri lavori della cantautrice americana a cadenza più o meno biennale. L’ultimo, del 2016, è “Stripped” che la Gray ha portato anche in tour in Italia, ma il suo live romano non ci ha convinti per niente.