Slitta di un mese l’uscita di Battlefield 5

ROMA – E’ uno dei titoli più attesi della stagione autunnale, ma la sua uscita è stata posticipata di un mese.

Bisognerà aspettare il 20 novembre per giocare a Battlefield 5, il popolare sparatutto in prima persona di Eletronic Arts e Dice.

Il rinvio del titolo, la cui uscita era programmata per il 19 ottobre, sembra essere stato richiesto da DICE per apportare miglioramenti al gameplay.

Nel frattempo, però, i giocatori potranno testare con mano il quinto capitolo della saga. E’ stata annunciata per il 6 settembre l’uscita dell’Open Beta, disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC.

In Battlefield 5 Electronic Arts e Dice tornano all’epoca in cui tutto ha avuto inizio.

Il nuovo titolo della saga rivoluziona l’esperienza di gioco con una straordinaria veste grafica e una narrazione senza precedenti, calando il giocatore in battaglie che sono state cruciali nei primi giorni della Seconda Guerra Mondiale, anche se talvolta dimenticate.