– Un luogo per scoprire nuovi video: trova i video più recenti che comprendono intrattenimento, sport, notizie e altro ancora, tutto nel tuo feed di visualizzazione personalizzato.

– Un modo per raggiungere i creator e gli editori che ami: nella parte superiore del feed di Watch vedrai la tua Watchlist, una raccolta di video recenti di pagine che segui. Personalizza questa sezione seguendo più Pagine o rimuovendo Pagine dalla tua lista.

– Una casa per i tuoi video salvati: se vedi un video nel News Feed ma non hai tempo di guardarlo subito, puoi salvarlo per guardarlo in seguito in Watch.

– Video a cui puoi partecipare: nuove esperienze video che mettono le persone al centro, dando loro la possibilità di definire la direzione del contenuto. Nel corso del tempo sarai in grado di trovare nuove esperienze video nel tuo feed di Watch, come Watch Parties, Premier e video incentrati sulla partecipazione del pubblico. Il team di Facebook promette di rendere in futuro più facile la ricerca di video live in modo da poter discuterne in diretta.